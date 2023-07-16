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Губернатор объяснил причину затоплений в Краснодарском крае

Краснодарский губернатор назвал застройку речных пойм причиной затоплений на Кубани
Из-за застройки пойм рек «воде просто некуда уходить», нужно создать системы водоотводных каналов, заявил губернатор Кондратьев. Ливни продолжались несколько дней, в Туапсинском районе затопило десятки домов, есть погибшие

Губернатор объяснил причину затоплений в Краснодарском крае
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К затоплениям в Краснодарском крае отчасти привела застройка пойм рек, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Полностью с ними согласен», — написал он. Помимо этого, из-за застройки пойм «воде просто некуда уходить», и необходимо создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов.

«Это немалые деньги, но сегодня это необходимость», — добавил губернатор.

16 июля Кондратьев приехал в Туапсинский район, где действует режим ЧС. По данным властей, из-за ливней там затоплены 228 дворов и 84 дома; в поселке Новомихайловском без света остаются 16 домов, в том числе семь многоквартирных.

Накануне из-за сильных дождей в Туапсинском районе поднялся уровень воды в реках Нечепсуха и Псебе, сообщало управление МЧС по Краснодарскому краю. Поток воды смыл пешеходный мост в Новомихайловском. Из зоны подтопления эвакуировали более 100 местных жителей. Погибли по меньшей мере пять человек, заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Последствия ливней на черноморском побережье. Фоторепортаж
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Сильные ливни идут на черноморском побережье несколько дней. В ночь на 9 июля они обрушились на Сочи. 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 150% месячной нормы осадков, оказались затоплены поселки и дороги, в том числе трасса Джубга — Сочи. Кондратьев поручил прокуратуре разобраться, «почему так и не были приняты технологические решения, которые позволили бы воде беспрепятственно уходить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вениамин Кондратьев Краснодарский край ливни Туапсинский район
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