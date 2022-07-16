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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили более 4,6 тыс. случаев COVID-19 впервые с конца мая

Заболеваемость продолжает расти, больше всего заразившихся выявили в Москве и области
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки оперативный штаб выявил 4698 новых случаев заражения коронавирусом при тестировании 115 тыс. человек, следует из сообщения ведомства в Telegram. Показатель приблизился к 4,7 тыс. впервые с 26 мая.

Больше всего случаев специалисты обнаружили в Москве — 975, Московской области — 397, Санкт-Петербурге — 364, Воронежской области — 159, Ростовской области и Краснодарском крае — 133.

В больницы с COVID-19 попали 1314 россиян, что на 3,8% больше по сравнению с 15 июля. Умер 41 человек, выздоровели — 2879.

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Накануне оперативный штаб сообщал о 4457 случаях заражения COVID-19 при 124 тыс. тестов. Тогда в больницы попали 1283 человека. Умерли 43 человека, выздоровели 3090 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявили 18,4 млн случаев заражения, выздоровели 17,9 млн человек, умерли, по данным оперштаба, 381 754 человека. По данным Росстата, учитывающего в том числе случаи, когда COVID не был основной причиной смерти, с начала пандемии скончались более 800 тыс. заболевших. Уровень коллективного иммунитета опустился до 14,3% при необходимых 80%.

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Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. 1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

Однако к 10 июля коэффициент распространения коронавируса (число людей, которых успевает заразить один заболевший до ухода на самоизоляцию) вырос до максимального за всю историю пандемии.

Роспотребнадзор сообщил, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-варианта COVID-19. Тем не менее они протекают в менее тяжелой форме. Власти городов России уже начали рекомендовать жителям носить маски. Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуть масочный режим и добиться вакцинации минимум 70% населения.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Теги
Жанна Антохина
коронавирус COVID-19 Россия
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