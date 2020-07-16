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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат заявил о сообщении неизвестного генерала СВР в деле Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, есть сообщение, подписанное генералом Службы внешней разведки России (СВР). При этом его фамилии в документе нет. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов, передает корреспондент РБК.

Как уточнил Павлов, в сообщении говорилось о том, что получатель секретных данных от Сафронова связан с чешскими спецслужбами.

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Иван Сафронов

Сафронова задержали 7 июля, суд арестовал его на два месяца, до 6 сентября. В деле Сафронова есть секретные сведения, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, корреспондента завербовали в 2012 году. В 2017 году он передал сведения, представляющие гостайну, чешской разведке, рассказывал его адвокат. Конечным получателем данных, как считает ФСБ, были США. Журналист не признает вину и связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. В 2017-м Сафронов работал в газете «Коммерсантъ».

Теги: СВР, Иван Сафронов
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