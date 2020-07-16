Эксперты оценили последствия «поправок Мизулиной» в Семейный кодекс

Основной упор в законопроектах делается на взаимодействие семьи и органов власти. Авторы инициативы предлагают исходить из принципов добросовестности действий родителей и права ребенка жить и воспитываться в родной семье.

РБК попросил юристов и экспертов по семейному праву и опеке оценить предложенные поправки в семейное законодательство.

Реакция юристов

Опрошенные РБК юристы отметили внутреннее противоречие предложенных поправок в семейное законодательство. С одной стороны, поправки поддерживают интерес граждан к созданию семьи, а с другой — критикуют принципы гражданского (частного) права, «согласно которым в семейных отношениях имеют значение права и интересы отдельного члена семьи».

«Но частно-правовое начало, это как раз ограничение свободы воли, возможности гибко заключать семейные отношения, пространство для того, чтобы члены семьи могли договариваться и тем самым укреплять свою семью изнутри, а не снаружи. Законопроект предполагает существенное увеличение вмешательства государства в семейную жизнь российских граждан, и под многообещающими формулировками пояснительной записки в действительности скрываются опасные инструменты», — отмечает адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова также обращает внимание на определенное противотечение в формулировках в пояснительной записке к поправкам. «В пояснительной записке к законопроекту критикуется «приоритет отдельных членов семьи» по отношению к сохранению ячейки общества. Таким образом, если ребенка в семье избивают или насилуют, его права на защиту жизни, физического и психологического здоровья отходят на второй план», — отметила в разговоре с РБК Гнездилова.

Кроме того обеспокоенность юристов вызвало и то, что предложенные законопроектом поправки, касающиеся изъятия детей из семьи только после вступления в силу решения суда и актов органа опеки и попечительства, могут иметь последствия для здоровья ребенка, если ему угрожает опасность.

«Если мы посмотрим на новую редакцию статьи 77 Семейного кодекса [Отобрание ребенка] то увидим, что по сути она представляет собой лишь последствие лишения лица родительских прав и, в другом случае, отстранения опекуна от осуществления им своих обязанностей, но в ней не идет речи о какой-либо угрозе ребенку», — говорит Тягай. По ее словам, сложившаяся судебная практика демонстрирует, что в большинстве случаев отобрание ребенка было оправданной мерой, так как в дальнейшем его родители лишались судом родительских прав.

Адвокат Ольга Гнездилова также отмечает в нынешней редакции законопроекта риск того, что находящегося в опасности ребенка нельзя будет своевременно изъять из семьи. «Поправки предусматривают, что изъятие осуществляется после вступления в силу решения суда. При самом быстром судебном разбирательстве процесс займет больше месяца, а если решение будет обжаловано, может затянуться на полгода. Нужно иметь ввиду, что есть крайне неблагополучные семьи, где ребенка в буквальном смысле убивают или он подвергается сексуальному насилию со стороны члена семьи», — сказала РБК Гнездилова.

По мнению партнера юридической фирмы BGP Litigation Виктории Дергуновой, суд не в состоянии решить все проблемы процедуры отобрания детей из семьи. «Сейчас предлагается, что мы не забираем детей из семьи даже при непосредственной угрозе жизни и здоровью. Чтобы забрать ребенка из семьи нужно обращаться в суд с иском о лишении или ограничении в родительских правах. Такой иск рассматривается порядка трех месяцев в лучшем случае. И только после этого можно будет изъять ребенка из семьи», — заявила она.

Шансы однополых пар на брак

В законопроекте об изменении Семейного кодекса предлагается также прекратить практику заключения браков между лицами одного пола (в том числе при смене пола) и усыновления детей в таком случае. Родителями в документе предлагается считать только кровных мать и отца.

Сейчас в ст. 14 Семейного кодекса нет указания о том, что одинаковый пол является препятствием для заключения брака, при этом в ст. 12 говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины». Одной из поправок к Конституции, одобренной в ходе голосования 1 июля, стало определение брака как союза мужчины и женщины.

Опрошенные юристы низко оценили шансы оспорить в ЕСПЧ запрет на заключение брака лицами одного пола. Как отмечает Гнездилова, ЗАГС не регистрирует такие браки и они не признаются властями России. «В ЕСПЧ подано несколько жалоб против РФ на отказ зарегистрировать брак. Но пока у суда нет единой практики по этому вопросу, и он относит его на усмотрение властей каждой из стран Совета Европы», — объяснила она.

«Учитывая, что новая редакция Конституции провозглашает приоритет национального права над международным, вероятность учитывания российскими властями рекомендаций ЕСПЧ будет стремиться к нулю, хотя и сейчас серьезного учета практики ЕСПЧ в наших порядках не усматривается», — добавляет Тягай.

Реакция правозащитников и депутатов

В законопроекте есть полезные вещи, и есть попытки урегулировать те моменты, которые сейчас находятся в серой зоне законодательства, — оценила инициативу парламентариев в разговоре с РБК президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По ее словам, по действующему законодательству опека может забрать ребенка у ближайших родственников, если у них нет документов от родителей. «Сейчас в законопроекте говорится, что никаких документов не нужно, но это может создать поле для злоупотребления, когда родители делят ребенка», — сказала она.

Альшанская отмечает, что законопроект приоритизирует семью, но при этом не учитывает ситуацию, когда в семье для ребенка создается реальная угроза. «Как будто нет насилия в семьях, жестокого обращения и тд. Вмешательство предлагается отдать на откуп полиции, при этом полиция забирает детей из семей намного чаще, чем опека» — добавила она.

Зампред совета по правам человека при президенте Ирина Киркора назвала «отличным» принцип презумпции добросовестности осуществления родителями их прав. Она также поддержала прописанное в законопроекте предложение сделать лишение родительских прав исключительной мерой. «У государства не должно быть цели — забрать ребенка, должна быть цель у государства и семьи совместно создать условия, при которых интересы ребенка были бы соблюдены, то есть при выявлении проблем органы опеки и попечительства должны помочь решить проблему, а не забрать ребенка», — пояснила она. Киркора отмечает, что законопроект даст толчок к реформированию органов опеки.

Приоритет оставления ребенка в семье, служащий одним из основных посылов этого законопроекта поддержал в разговоре с РБК и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Среди прочего авторы поправок в семейное законодательство предлагают внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан».

Так, если медпомощь оказывается лицу, у которого без присмотра остаются на его попечении несовершеннолетние дети, сотрудник скорой помощи должен обеспечить применение временных мер защиты детей. Аналогичные действия должен, по тексту законопроекта, предпринять руководитель медорганизации, если по окончании лечения ребенка в стационаре его родители не явились за ним. «Ребенок должен иметь правовой статус, если его не забрали из больницы или если ему не с кем остаться, если единственный попечитель направляется в больницу. Ребенок должен передаваться родственникам, а не передаваться органам опеки, если есть такая возможность», — сказал Куринный.

Ранее депутат Оксана Пушкина раскритиковала предложенные Мизулиной и другими авторами поправки в Семейный кодекс. Она согласилась с тем, что работу служб опеки нужно менять, но назвала предложения «бездумными». «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, «детей-маугли» может стать гораздо больше», — заявила она.