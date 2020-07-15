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Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru)

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России. Об этом РБК заявила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее в июле Мизулина с коллегами подготовила проект закона об изменениях в Семейный кодекс, который, в числе прочего, закрепляет основные понятия кодекса. В частности, родителями предлагается считать только кровных отца и мать. Документ также налагает запрет на заключение однополых браков (в том числе при смене пола) и усыновление детей такими парами.

«Предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения», — заявила Пушкина.

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
Общество
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

По ее словам, поправки в Семейный кодекс фактически перечеркивают эту часть Конституции и открывают дорогу разным формам дискриминации. Депутат отметила, что в нынешней редакции Семейного кодекса уже есть 12-я статья, в соответствии с которой «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

«Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек — нем. — РБК)», — пояснила Пушкина.

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
Общество
Фото: Rick Bowmer / AP

Она отметила, что авторы законопроекта не понимают, скольких людей коснутся предлагаемые ими изменения, потому что в России не ведется даже примерная статистика однополых пар и трансгендеров. Пушкина также сообщила, что существуют международные нормы, запрещающие дискриминацию по гендерному признаку.

Теги: Оксана Пушкина, законопроект, однополые браки
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