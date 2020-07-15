Пушкина увидела риск для детей «родителей-тиранов» из-за закона Мизулиной

«Бездумными и примитивными» запретами нельзя решить проблему насилия в семьях, считает депутат Оксана Пушкина. Так она ответила на предложение сенатора Мизулиной усложнить процедуру изъятия детей из неблагополучных семей

Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Об этом РБК заявила депутат-единоросс Оксана Пушкина, комментируя законопроект об изменении Семейного кодекса, который накануне был предложен сенатором Еленой Мизулиной и ее коллегами.

Оксана Пушкина — замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она является одним из авторов законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

Пушкина подтвердила, что согласна с необходимостью менять работу служб опеки в этой сфере, но считает предложения Мизулиной «бездумными». «Я согласна с тем, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей», — объяснила она свою позицию.

По мнению Пушкиной, в первую очередь государство должно провести кардинальную реформу службы опеки и попечительства. «Нужно утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов. Сделать эту работу прозрачной и понятной обществу. Частью этой реформы может стать усложнение процедуры изъятия детей», — говорит депутат.