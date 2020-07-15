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Пушкина увидела риск для детей «родителей-тиранов» из-за закона Мизулиной

«Бездумными и примитивными» запретами нельзя решить проблему насилия в семьях, считает депутат Оксана Пушкина. Так она ответила на предложение сенатора Мизулиной усложнить процедуру изъятия детей из неблагополучных семей
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Об этом РБК заявила депутат-единоросс Оксана Пушкина, комментируя законопроект об изменении Семейного кодекса, который накануне был предложен сенатором Еленой Мизулиной и ее коллегами.

Оксана Пушкина — замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она является одним из авторов законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

Пушкина подтвердила, что согласна с необходимостью менять работу служб опеки в этой сфере, но считает предложения Мизулиной «бездумными». «Я согласна с тем, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей», — объяснила она свою позицию.

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
Общество
Фото: Rick Bowmer / AP

По мнению Пушкиной, в первую очередь государство должно провести кардинальную реформу службы опеки и попечительства. «Нужно утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов. Сделать эту работу прозрачной и понятной обществу. Частью этой реформы может стать усложнение процедуры изъятия детей», — говорит депутат.

Те же ограничения на изъятия детей, которые предлагает Мизулина, грозят лишь усугубить ситуацию. По мнению Пушкиной, подобные действия выглядят как «примитивные запреты и усложнение процедур», которыми нельзя решить проблему. «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, «детей-маугли» может стать гораздо больше», — сказала она.

Проект поправок в семейное законодательство, который, в частности, предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, был внесен в Государственную думу накануне, 14 июля. Его авторы — семь сенаторов, в их числе Елена Мизулина (указана первым автором), Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова и Маргарита Павлова. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изъятие детей без решения суда подразумевает «презумпцию виновности» родителей, что противоречит законодательству.

Сейчас изъять ребенка из неблагополучной семьи органы опеки могут при появлении «непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью». Установить эту угрозу органы опеки могут в результате проверки семьи. Авторы законопроекта утверждают, что в законодательстве нет четкого определения такой угрозы и установить ее появление можно только с помощью экспертного заключения.

Сотрудникам органов опеки также предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Также авторы законопроекта предлагают запретить возможность отмены усыновления спустя три года после его оформления.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Оксана Пушкина, Елена Мизулина, семейные отношения
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