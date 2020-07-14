Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

После принятия законопроектов органы опеки смогут изымать детей из семьи только по решению суда

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.

«Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», — сказал Мизулина.

Кроме того, поправки предусматривают прямой запрет для сотрудников органов опеки входить в жилище без согласия родителей. В законопроект также включена гарантия права родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий.

На момент подготовки материала законопроект о поправках в Семейный кодекс в базе данных Госдумы зарегистрирован не был.