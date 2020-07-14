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Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

После принятия законопроектов органы опеки смогут изымать детей из семьи только по решению суда
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.

«Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», — сказал Мизулина.

Кроме того, поправки предусматривают прямой запрет для сотрудников органов опеки входить в жилище без согласия родителей. В законопроект также включена гарантия права родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий.

На момент подготовки материала законопроект о поправках в Семейный кодекс в базе данных Госдумы зарегистрирован не был.

В России предложили ограничить порядок изъятия детей из семьи
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, который ограничит внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Гражданский процессуальный кодекс предложили дополнить новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

По нему, возможность изъять ребенка из семьи без решения суда сохранится, однако это будет происходить лишь в случае риска наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

Дела о внесудебном изъятии детей из семей получили широкий резонанс после ряда спорных случаев. Так, например, в конце мая сотрудники органов опеки и полицейские отобрали детей у родителей в Оренбургской области, объяснив это опасными условиями проживания. Позже выяснилось, что здоровью детей ничего не угрожало, а поводом для действий сотрудников органов опеки стало обращение матери, которая пожаловалась на аварийное состояние дома.

Проверить действия полицейских и органов опеки пообещали в Следственном комитете, а также в прокуратуре. В результате было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Речь зашла о возможном превышение полицейскими должностных полномочий. Глава муниципального района был отправлен в отставку, а губернатор Оренбургской области поручил оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца семейства.
 

Автор: Владислав Гордеев
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