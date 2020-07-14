Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное

Сенатор Елена Мизулина вместе с коллегами по Совфеду внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изменить правила работы органов опеки и изъятия детей из семьи. Главные предложения — в материале РБК

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В сообщении пресс-службы Мизулиной, поступившем в РБК, отмечается, что законопроект подготовлен с учетом изменений Конституции (в Основном законе, в частности, закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины и приоритет воспитания ребенка в семье. — РБК). Авторы документа предлагают исходить из двух принципов — презумпции добросовестности родителей и права ребенка жить в родной семье.

Традиционные ценности

Законопроект предполагает закрепить определения основных понятий Семейного кодекса. Родителями документ предлагает считать только кровных мать и отца.

Законопроект также предполагает прекращение практики заключения брака между лицами одного пола (в том числе при смене пола) и усыновления детей в таких случаях.

Правила работы органов опеки