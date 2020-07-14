Общество , 14 июл, 21:02
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Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
Сенатор Елена Мизулина вместе с коллегами по Совфеду внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изменить правила работы органов опеки и изъятия детей из семьи. Главные предложения — в материале РБК
В сообщении пресс-службы Мизулиной, поступившем в РБК, отмечается, что законопроект подготовлен с учетом изменений Конституции (в Основном законе, в частности, закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины и приоритет воспитания ребенка в семье. — РБК). Авторы документа предлагают исходить из двух принципов — презумпции добросовестности родителей и права ребенка жить в родной семье.
Традиционные ценности
- Законопроект предполагает закрепить определения основных понятий Семейного кодекса. Родителями документ предлагает считать только кровных мать и отца.
- Законопроект также предполагает прекращение практики заключения брака между лицами одного пола (в том числе при смене пола) и усыновления детей в таких случаях.
Правила работы органов опеки
- Отобрать ребенка у родителей можно будет только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу.
- Документ устанавливает лишение и ограничение родительских прав как меру семейно-правовой ответственности. Предполагается, что они не будут распространяться на невиновных родителей, например в случае болезни.
- Появится норма о временных мерах защиты ребенка в экстренной ситуации, когда родители какое-то время не могут исполнять свои обязанности при экстренной госпитализации или задержании. В таком случае ребенка должны будут передать родственникам или близким, отправить его в спецучреждение имеют право только при отсутствии такой возможности.
- По желанию лица, обеспечивающего эту временную защиту, его совместно с ребенком могут устроить в организацию социального обслуживания.
- Сотрудники органов опеки не смогут входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов.
- Опеке запретят отказывать родственникам ребенка в его передаче на попечение по причине недостаточного дохода или несоответствия жилья попечителей санитарным требованиям.
- Родители смогут оформлять опеку и попечительство на другого человека по уважительной причине, например в случае длительной командировки или болезни, в назначении человека, которого определили родители, отказать будет нельзя.
- Родственников можно будет привлекать к воспитанию без специальных документов, поэтому нельзя будет отобрать ребенка у бабушки и дедушки, не имеющих доверенности от родителей.
- Нельзя будет отменить усыновление спустя три года после его оформления.