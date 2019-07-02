Дело Голунова передали из МВД в Следственный комитет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,25 +0,29 EUR Бирж. 71,45 +0,39 Brent 64,85 0% USD Нал. 63,64 62,80 EUR Нал. 71,93 71,01 USD ЦБ 63,23 +0,17 EUR ЦБ 71,41 +0,01 EUR/USD 1,1298 +0,0013 BTC/USD Бирж. 10 207,00 -437,00 IMOEX 2 800,10 -0,05% RTSI 1 394,76 -0,49% DJIA 26 717,43 +0,44% Nasdaq 8 091,16 +1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $57 (+10,38%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+10,38%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 12:29
Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение Общество, 14:39 Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов Общество, 14:38 СМИ узнали о планах Apple вернуть Touch ID на iPhone для рынка Китая Технологии и медиа, 14:37 Росавиация назвала число забронированных билетов из Грузии до конца июля Общество, 14:37 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 14:34 Десять типичных ошибок предпринимателей при выводе товара на экспорт Pro, 14:34 Ученые увидели связь между изменениями климата и паводком под Иркутском Общество, 14:34 Дело Голунова передали из МВД в Следственный комитет Общество, 14:30 СК завел дело об убийстве клиента супермаркета охранником в Подмосковье Общество, 14:28 Минздрав обнародовал проект приказа о проверке подростков на наркотики Общество, 14:19 Дело о хищениях на стройках театров в Москве и Петербурге передали в суд Общество, 14:07 В Екатеринбурге задержали выкинувшую мертвого ребенка в мусорку женщину Общество, 14:04 Директор ФГУП «Росморпорт» — о развитии российских морских портов Партнерский материал, 14:04 Как правильно фотографировать в темноте РБК Стиль и HUAWEI, 14:02
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Дело Голунова передали из МВД в Следственный комитет

Дело о покушении на сбыт наркотиков, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано из МВД в Следственный комитет (СК). Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «РИА Новости».

«Дело никто не закрывал. В настоящее время оно расследуется в отношении неустановленных лиц», — добавил он.

По его словам, были возбуждены уголовные дела в отношении Голунова, а также в отношении журналиста и неустановленных лиц. Дела были объединены в одно производство. Преследование Голунова было прекращено, а дело в отношении неустановленного круга лиц осталось нераскрытым.

Ранее о передаче дела Голунова в СК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Он уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а 1 июля было подписано постановление о передаче в СКР.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. При досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и 5 граммов кокаина. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве.

Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Позже, 11 июня, по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал дело Голунова «произволом». По его словам, действия правоохранительных органов должны быть расследованы, после чего надо принять соответствующие решения. Кроме того, Путин подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Теги: Иван Голунов, Следственный комитет
Материалы по теме
Дело Ивана Голунова передали в СКР
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Общество
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter