Дело Голунова передали из МВД в Следственный комитет

Дело о покушении на сбыт наркотиков, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано из МВД в Следственный комитет (СК). Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «РИА Новости».

«Дело никто не закрывал. В настоящее время оно расследуется в отношении неустановленных лиц», — добавил он.

По его словам, были возбуждены уголовные дела в отношении Голунова, а также в отношении журналиста и неустановленных лиц. Дела были объединены в одно производство. Преследование Голунова было прекращено, а дело в отношении неустановленного круга лиц осталось нераскрытым.

Ранее о передаче дела Голунова в СК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Он уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а 1 июля было подписано постановление о передаче в СКР.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. При досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и 5 граммов кокаина. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве.