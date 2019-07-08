Социологи зафиксировали спад доверия к силовикам после дела Голунова

Дело Ивана Голунова снизило доверие российского среднего класса к власти и силовикам и усилило разделение в общественном сознании понятий «государство» и «система», показало социологическое исследование центра «Платформа»

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Средний класс против несправедливости

Социологи из Центра социального проектирования «Платформа» совместно с РАСО провели исследование (есть у РБК), как столичный средний класс отреагировал на дело Ивана Голунова.

Согласно выводам исследователей, респонденты не воспринимают дело несправедливо обвиненного в распространении наркотиков журналиста как политическое, Голунова ассоциируют с собой как оппоненты власти, так и ее сторонники. Респонденты считают, что каждый может представить себя на месте задержанного — в отличие, например, от ситуации с арестованным основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви. «Никто не застрахован от того, что какой-то оперуполномоченный решит улучшить себе раскрываемость в районе и обнаружит у тебя кармане, что-то там достанет», — пояснил один из респондентов.

Участники опроса сделали следующие выводы: закон и правоприменение в России не работают, суд не является самостоятельной стороной, все это формирует у них чувство незащищенности. Дело также привлекло внимание к практике применения «антинаркотической» ст. 228 УК и заставило задуматься о личной безопасности тех, кто не занимается политикой и публичной активностью. Силовики в контексте подобных ситуаций воспринимаются как угроза, а оправдание журналиста после масштабной кампании оставляет вопросы в справедливости прежних приговоров по этой статье. А еще респонденты не понимают правил, по которым власть то игнорирует мнение общественности, то прислушивается к нему. Сама власть воспринимается не единой, а разделенной на различные группы интересов. Решение о снятии обвинений с Голунова было неожиданным для респондентов и трактуется как реакция на кампанию поддержки, как вынужденная уступка. В глазах опрошенных растет ценность массовых протестов, эффективных в отсутствие иных альтернатив.

В эмоциональном восприятии дела исследователи выделяют четыре доминирующих чувства опрошенных: обида, раздражение и ощущение внутренней изоляции; досада и стыд от ухудшения репутации страны; воодушевление от солидарности; личный страх для связанных с бизнесом, политикой и журналистикой. Среди возможных реакций — протест, желание объединяться с другими; дистанцирование, «внутренняя эмиграция»; осторожность, нежелание лезть в политику.