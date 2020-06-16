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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ростехнадзор заявил об отсутствии у инспектора повода проверять ТЭЦ-3

По данным СК, инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова во время плановых проверок ТЭЦ-3 в Норильске не осмотрела резервуар, из которого впоследствии разлилось топливо. В Ростехнадзоре указали, что хранилище тогда было на ремонте
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов — это сложившаяся практика, и «Ростехнадзор» относится к ней с пониманием, однако у арестованной по делу ТЭЦ-3 сотрудницы ведомства не было законных оснований и повода проверять резервуар. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Андрея Виля (есть у РБК).

Уголовное дело заведено против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой. Она занималась плановыми проверками ТЭЦ-3 в Норильске и, как считает следствие, не проверила резервуар, оказавшийся аварийным. В результате аварии из него вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в реки.

«Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который, согласно документальным данным, находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению. Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают», — отметил Виль.

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошла 29 мая. Из поврежденного резервуара вытекло около 21 тыс. т нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. м. Власти Красноярского края и «Норникель» утверждали, что к аварии могло привести таяние вечной мерзлоты, из-за чего опоры и фундамент, на которых стоял резервуар, просели, и у емкости оторвалось днище.

В то же время СК полагает, что Новожилова не только не проверила этот резервуар, но и не запустила по нему внеплановую проверку в 2019 году. Тогда в Ростехнадзор пришло заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором были указаны недостатки, которые нужно было устранить. Уголовное дело в отношении Новожиловой заведено по статье о халатности.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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По факту аварии в Норильске СК в начале июня открыл четыре уголовных дела: по статьям о халатности из-за запоздалого информирования о чрезвычайной ситуации; а также по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении природоохранных правил при производстве работ. В рамках расследования были арестованы несколько сотрудников ТЭЦ-3. Это ее главный инженер Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор Павел Смирнов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин.

Уголовное дело завели и против мэра Норильска Рината Ахметчина. Следствие полагает, что он бездействовал при возникновении внештатной ситуации.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Алина Фадеева
Теги: Ростехнадзор, уголовное дело, Норильск
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