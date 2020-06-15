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Пандемия коронавируса ,  
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ВЦИОМ назвал долю проигнорировавших самоизоляцию россиян

Меньше всего тех, кто стабильно оставался дома, нашлось в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — всего 15%. Большинство россиян не придумали себе нового занятия на карантине, лишь немногие увлеклись йогой и шитьем
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство россиян так или иначе соблюдали требования о самоизоляции, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, следует из результатов опроса, проведенного в конце мая ВЦИОМом.

О том, что они полностью соблюдают запрет на выход из дома, заявили 20% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля оказалась гораздо выше, чем в среднем по России (34%). Меньше всего тех, кто оставался дома, нашлось в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — 15%.

Еще 63% участников опроса признались, что стараются соблюдать запрет на выход из дома, но иногда все же нарушают его. Максимальная доля тех, кто соблюдает режим самоизоляции лишь частично, закономерно оказалась в сельской местности (68%).

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О том, что они вовсе не соблюдают правила, заявили ВЦИОМ 16% респондентов, в том числе 22% жителей городов-миллионников и 8% — Москвы и Санкт-Петербурга.

На самоизоляции большинство россиян, по данным ВЦИОМа, занимались привычными делами по хозяйству, об этом рассказали 63% опрошенных. В список наиболее популярных занятий вошли просмотр телевизора (30%), чтение книг (26%), общение с родственниками и друзьями по телефону или интернету (24%).

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Никакого принципиального нового занятия 67% россиян на самоизоляции для себя не нашли. О том, что на самоизоляции они стали читать необычно много книг заявили 4% респондентов, 3% признались, что пристрастились к йоге, фитнесу и т.д. и еще столько же начали вышивать, вязать или шить.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВЦИОМ, самоизоляция, коронавирус
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