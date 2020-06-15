ВЦИОМ назвал долю проигнорировавших самоизоляцию россиян
Большинство россиян так или иначе соблюдали требования о самоизоляции, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, следует из результатов опроса, проведенного в конце мая ВЦИОМом.
О том, что они полностью соблюдают запрет на выход из дома, заявили 20% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля оказалась гораздо выше, чем в среднем по России (34%). Меньше всего тех, кто оставался дома, нашлось в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — 15%.
Еще 63% участников опроса признались, что стараются соблюдать запрет на выход из дома, но иногда все же нарушают его. Максимальная доля тех, кто соблюдает режим самоизоляции лишь частично, закономерно оказалась в сельской местности (68%).
О том, что они вовсе не соблюдают правила, заявили ВЦИОМ 16% респондентов, в том числе 22% жителей городов-миллионников и 8% — Москвы и Санкт-Петербурга.