ВЦИОМ назвал долю проигнорировавших самоизоляцию россиян

Меньше всего тех, кто стабильно оставался дома, нашлось в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — всего 15%. Большинство россиян не придумали себе нового занятия на карантине, лишь немногие увлеклись йогой и шитьем

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство россиян так или иначе соблюдали требования о самоизоляции, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, следует из результатов опроса, проведенного в конце мая ВЦИОМом.

О том, что они полностью соблюдают запрет на выход из дома, заявили 20% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля оказалась гораздо выше, чем в среднем по России (34%). Меньше всего тех, кто оставался дома, нашлось в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — 15%.

Еще 63% участников опроса признались, что стараются соблюдать запрет на выход из дома, но иногда все же нарушают его. Максимальная доля тех, кто соблюдает режим самоизоляции лишь частично, закономерно оказалась в сельской местности (68%).

О том, что они вовсе не соблюдают правила, заявили ВЦИОМ 16% респондентов, в том числе 22% жителей городов-миллионников и 8% — Москвы и Санкт-Петербурга.