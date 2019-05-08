Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100

Direct Mode — резервный режим управления самолетом на случай отказа каких-то элементов бортового оборудования. При таком управлении не позволяются резкие маневры, не используется автопилот.

Ранее эксперты пытались интерпретировать слова пилотов. Так, например, пилот, командир Airbus А320 Андрей Литвинов заявил, что формулировку «горит в молнии» он услышал впервые. «Как самолет может гореть в молнии? Молния может ударить в самолет, но он не может загореться, у него нет заземления. Загореться может дерево, самолет полетит дальше», — заявил он РБК.

Литвинова удивила и фраза пилота из расшифровки о том, что посадка проходила штатно. «Летчик потерял связь, как у него может быть все нормально? Потом он заявляет, что самолет перешел в режим прямого управления — это отказ, серьезный отказ», — добавил он.

В свою очередь, пилот Boeing 747 на условиях анонимности предположил, что теоретически фраза «горит в молнии» могла быть объяснена синим или зеленым свечением, которое появляется на корпусе самолета из-за высокого статического напряжения в условиях грозового фронта.

Пассажирский самолет SSJ100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», потерпел крушение 5 мая в аэропорту Шереметьево. В результате пожара на борту, возникшего при ударе о взлетно-посадочную полосу, погиб 41 человек.

Накануне РБК стало известно, что следователи, изучавшие обстоятельства аварии, пришли к выводу, что экипаж SSJ100 совершил несколько ошибок. В частности, пилоты не выключили двигатели, что могло способствовать распространению пожара. Помимо этого, скорость при посадке оказалась слишком высокой, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы получилось очень жестким, привело к поломке шасси и повреждению топливных баков.