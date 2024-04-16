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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела «Крокуса»

Суд в Твери арестовал мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал у себя двух фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». 25 марта их арестовали. По версии следствия, они оказывали помощь террористам при подготовке атаки
Диловар Исломов
Диловар Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Московского районного суда Твери.

Мосгорсуд арестовал Аминчона Исломова, а также его брата Диловара Исломова и отца, Исроила Исломова, 25 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказывал, что все трое Исломовых оказывали помощь при подготовке теракта: они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

По данным следствия, один из непосредственных участников нападения на «Крокус» — Шамсидин Фаридуни «вовлек в состав организованной группы» Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова. По данным СК, Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault Symbol, на котором террористы приехали к «Крокусу» и после нападения скрылись.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.

После атаки NYT и Reuters сообщали, что ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).  

В то же время в начале апреля глава МИД России Сергей Лавров говорил о причастности Украины к атаке. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинская сторона готовила «окно» террористам для перехода границы. СК 9 апреля возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.

США и Украина опровергали причастность Киева к атаке на «Крокус».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
Тверь арест «Крокус Сити Холл»
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