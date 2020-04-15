На авианосце «Шарль де Голь» выявили почти 700 зараженных коронавирусом
Положительные анализы на коронавирус подтвердились у 668 французских моряков с авианосца «Шарль де Голль» и фрегата «Шевалье Поль», сообщает французское издание France Bleu со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.
К вечеру 14 апреля тестирование на коронавирус прошли 1767 членов экипажей кораблей.
«31 человек в настоящее время помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации», — говорится в сообщении. При этом военные уточнили, что данные о количестве зараженных могут измениться.
Авианосная группа вернулась в порт Тулона досрочно 12 апреля, прервав свою миссию, которая должна была продолжаться до 23 апреля. Последний раз корабли заходили в порт 15 марта, специалисты французской службы здравоохранения отмечали, что у них пока нет объяснений, каким образом коронавирус мог проявиться спустя такое долгое время.