На авианосце «Шарль де Голь» выявили почти 700 зараженных коронавирусом

Положительные результаты тестов на коронавирус получили почти 700 моряков единственного французского авианосца «Шарль де Голль» и сопровождавшего его фрегата. Последний раз они заходили в порт 15 марта

Моряки на борту авианосца «Шарль де Голль» (Фото: Y. Bisson / Marine Nationale / AP)

Положительные анализы на коронавирус подтвердились у 668 французских моряков с авианосца «Шарль де Голль» и фрегата «Шевалье Поль», сообщает французское издание France Bleu со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

К вечеру 14 апреля тестирование на коронавирус прошли 1767 членов экипажей кораблей.

«31 человек в настоящее время помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации», — говорится в сообщении. При этом военные уточнили, что данные о количестве зараженных могут измениться.

Авианосная группа вернулась в порт Тулона досрочно 12 апреля, прервав свою миссию, которая должна была продолжаться до 23 апреля. Последний раз корабли заходили в порт 15 марта, специалисты французской службы здравоохранения отмечали, что у них пока нет объяснений, каким образом коронавирус мог проявиться спустя такое долгое время.