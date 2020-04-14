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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

В конце марта военное ведомство уведомило правительство о трех зараженных. Почти 200 человек пришлось изолировать, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.

Исходя из материалов, которое военное ведомство направило в правительство, заболели прапорщик 1994 рождения (проходит лечение на дому), полковник (находится в больнице в Коммунарке), а также мичман Северного флота (находится в больнице).

По данным издания, с заболевшими контактировали более 60 военнослужащих. С другими носителями вируса контактировали более 130 солдат. Все они были изолированы, но инфекции у них не обнаружили.

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При этом в Минобороны подготовились к тому, что заболевших будет больше. В этой связи в военно-медицинских организациях развернули более 4800 инфекционных коек, а также подготовили к приему больных 32 военных госпиталя. Помимо этого, с 30 марта начали формироваться и семь мобильных госпиталей, способных принять около 700 человек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны России.

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Распространение коронавируса не повлияло на решение об объявлении весеннего призыва. В соответствии с указом президента Владимира Путина вооруженные силы до 15 июля должны пополнить 135 тыс. человек.

Пандемия коронавируса коснулась военнослужащих в разных странах. Так, издание Business Insider 5 апреля сообщало о том, что в США заразились более 1 тыс. американских военнослужащих и членов их семей. Четверо солдат умерли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минобороны России
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