Минобороны сообщило об эпидемиологической обстановке в армии

Фото: Минобороны РФ

Ситуация с распространением коронавируса в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

По данным военного ведомства, в армии работают 58 оперативных групп по борьбе с коронавирусом. В войсках регулярно проводится дезинфекция, а на более чем 5,5 тыс. контрольных пунктах военным и гражданскому персоналу измеряют температуру.

«Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», — отметили в Минобороны. Как сообщили в министерстве, при возникновении подозрений на коронавирусную инфекцию военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. К настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов.