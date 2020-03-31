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Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Абитуриенты смогут подать документы на поступление на бюджетные места в вузы до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире «Первого канала».

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании вузов будут сдвинуты. И в этом году последним днем подачи документов абитуриентами на бюджетные места будет 10 августа», — сообщил министр.

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По словам Фалькова, первая волна зачислений в вузы придется на 19 августа, а вторая — на 24 августа. Он отметил, что при нормальной эпидемиологической обстановке в министерстве рассчитывают, что студенты выйдут на занятия уже 1 сентября.

Ранее Фальков анонсировал перенос сроков зачисления выпускников в вузы из-за ситуации с коронавирусом. Он допустил, что приемные кампании сдвинутся на две-четыре недели.

Министр не исключил, что часть вузов сможет принимать документы дистанционно. Также он допустил, часть вступительных испытаний могут быть проведены в режиме онлайн.

27 марта министерство просвещения перенесло сроки основного этапа ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 11 и 9 классов школ. Они начнутся 8 и 9 июня соответственно.

Теги: вузы, министр, абитуриенты
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