Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа

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Абитуриенты смогут подать документы на поступление на бюджетные места в вузы до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире «Первого канала».

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании вузов будут сдвинуты. И в этом году последним днем подачи документов абитуриентами на бюджетные места будет 10 августа», — сообщил министр.

По словам Фалькова, первая волна зачислений в вузы придется на 19 августа, а вторая — на 24 августа. Он отметил, что при нормальной эпидемиологической обстановке в министерстве рассчитывают, что студенты выйдут на занятия уже 1 сентября.

Ранее Фальков анонсировал перенос сроков зачисления выпускников в вузы из-за ситуации с коронавирусом. Он допустил, что приемные кампании сдвинутся на две-четыре недели.