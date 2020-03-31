Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС Общество, 11:40 Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе Общество, 11:36 В Приамурье машины правительства передали врачам и волонтерам Общество, 11:34 Как работает безопасная доставка заказов в эпоху коронавируса Экономика шеринга, 11:28  В Иркутской области построят три инфекционные клиники на деньги Дерипаски Общество, 11:22 Еще пять регионов решили ввести режим полной самоизоляции Общество, 11:18 Появится ли «Яндекс.Аптека»: когда гиганты поделят фармрынок Pro, 11:02 Писатель Сергей Кумыш — о том, как вирус менял будни американцев Стиль, 11:00 Глава СБР объявил о переводе биатлонистов на самоподготовку Спорт, 10:55 Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин Общество, 10:51 СМИ узнали о неоплачиваемых отпусках из-за коронавируса в клубе АПЛ Спорт, 10:50 Фредерик Арно — о связи традиционной механики и носимых технологий Стиль, 10:45 Число россиян под медицинским наблюдением превысило 200 тыс. человек Общество, 10:41 Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы из-за вируса Общество, 10:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы из-за вируса

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, вслед за переносом ЕГЭ они могут сдвинуться на две—четыре недели. До этого министр говорил, что из-за вируса и вступительные экзамены в вузы могут пройти позже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минобрнауки перенесет сроки зачисления выпускников школ в вузы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в программе «Диалог», фрагмент которой показали в эфире «России 24».

«Будем делать перенос сроков. Сегодня документы на поступление в вуз уже можно сдавать. Не позднее 20 июня, ну в прежней жизни, вузы должны начать прием документов. Сейчас мы предоставим возможность исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать, на две, три или четыре недели [перенести сроки], в зависимости от того, насколько комфортнее будет выпускникам», — сказал Фальков.

Министр добавил, что вузы будут принимать документы в том числе в режиме онлайн и во второй половине августа зачислят всех выпускников. «По базовому сценарию, хотелось бы учебный год начать 1 сентября», — заключил он.

Глава Минобрнауки допустил перенос вступительных испытаний из-за COVID-19
Общество

Ранее Фальков допускал, что из-за вируса могут сдвинуться даты вступительных экзаменов в вузы. Он также предложил перевести часть приемных испытаний в онлайн-формат.

Министерство просвещения уже перенесло даты начала и окончания основного и досрочного периодов ЕГЭ. Теперь первый начнется 8 июня (до этого планировался с 25 мая по 29 июня), а ОГЭ, предназначенный для выпускников девятых классов, стартует с 9 июня.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

К 31 марта в России выявили 1836 случаев коронавируса, в том числе большинство (1226) в Москве. Погибли, по данным федерального штаба, 11 человек. Власти Москвы и Подмосковья обязали граждан соблюдать обязательную самоизоляцию до 3 апреля, как уточнял оперштаб. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал распространить эти меры и на другие регионы. По информации в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф», самоизоляцию объявили в 14 регионах России.

Теги: Минобрнауки, вузы
Материалы по теме
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19
Общество
В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 19 переболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter