Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы из-за вируса
Минобрнауки перенесет сроки зачисления выпускников школ в вузы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в программе «Диалог», фрагмент которой показали в эфире «России 24».
«Будем делать перенос сроков. Сегодня документы на поступление в вуз уже можно сдавать. Не позднее 20 июня, ну в прежней жизни, вузы должны начать прием документов. Сейчас мы предоставим возможность исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать, на две, три или четыре недели [перенести сроки], в зависимости от того, насколько комфортнее будет выпускникам», — сказал Фальков.
Министр добавил, что вузы будут принимать документы в том числе в режиме онлайн и во второй половине августа зачислят всех выпускников. «По базовому сценарию, хотелось бы учебный год начать 1 сентября», — заключил он.
Ранее Фальков допускал, что из-за вируса могут сдвинуться даты вступительных экзаменов в вузы. Он также предложил перевести часть приемных испытаний в онлайн-формат.