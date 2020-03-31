Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы из-за вируса

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, вслед за переносом ЕГЭ они могут сдвинуться на две—четыре недели. До этого министр говорил, что из-за вируса и вступительные экзамены в вузы могут пройти позже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минобрнауки перенесет сроки зачисления выпускников школ в вузы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в программе «Диалог», фрагмент которой показали в эфире «России 24».

«Будем делать перенос сроков. Сегодня документы на поступление в вуз уже можно сдавать. Не позднее 20 июня, ну в прежней жизни, вузы должны начать прием документов. Сейчас мы предоставим возможность исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать, на две, три или четыре недели [перенести сроки], в зависимости от того, насколько комфортнее будет выпускникам», — сказал Фальков.

Министр добавил, что вузы будут принимать документы в том числе в режиме онлайн и во второй половине августа зачислят всех выпускников. «По базовому сценарию, хотелось бы учебный год начать 1 сентября», — заключил он.

Ранее Фальков допускал, что из-за вируса могут сдвинуться даты вступительных экзаменов в вузы. Он также предложил перевести часть приемных испытаний в онлайн-формат.