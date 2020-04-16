Станцию «Пражская» в Москве предложили переименовать в честь Ивана Конева

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Общественный совет при Министерстве обороны России предложил переименовать станцию московского метрополитена «Пражская» в станцию «Маршала Конева», передает телеканал «Звезда».

«Как считают члены Общественного совета, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу», — уточняется в сообщении. Письмо с соответствующим предложением направлено министру обороны Сергею Шойгу.

3 апреля власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе города. Администрация Праги объяснила, что панировала еще с сентября переместить монумент в до сих пор не созданный Музей истории XX века. Также они ссылались на периодическую порчу памятника вандалами.

10 апреля СК России возбудил уголовное дело по ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично). В СК назвали действия чешской администрации «циничными» и указали на грубое нарушение двусторонних договоренностей с Россией. Шойгу направил письмо военным Чехии с просьбой передать памятник России. В Минобороны Чехии ответили, что они не имеют отношения к сносу, и решение об этом принимали муниципальный власти.