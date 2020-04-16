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Станцию «Пражская» в Москве предложили переименовать в честь Ивана Конева

Фото: officialmosmetro / VK

Общественный совет при Министерстве обороны России предложил переименовать станцию московского метрополитена «Пражская» в станцию «Маршала Конева», передает телеканал «Звезда».

«Как считают члены Общественного совета, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу», — уточняется в сообщении. Письмо с соответствующим предложением направлено министру обороны Сергею Шойгу.

3 апреля власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе города. Администрация Праги объяснила, что панировала еще с сентября переместить монумент в до сих пор не созданный Музей истории XX века. Также они ссылались на периодическую порчу памятника вандалами.

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10 апреля СК России возбудил уголовное дело по ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично). В СК назвали действия чешской администрации «циничными» и указали на грубое нарушение двусторонних договоренностей с Россией. Шойгу направил письмо военным Чехии с просьбой передать памятник России. В Минобороны Чехии ответили, что они не имеют отношения к сносу, и решение об этом принимали муниципальный власти.

12 апреля президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия пражских властей, назвав их «глупостью».

Теги: метро, Москва, Иван Конев, Минобороны
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