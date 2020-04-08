Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

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Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение РБК.

Министр обратил внимание на то, что в последнее время наблюдается рост попыток «фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войны».

«Наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти принимают решения по сносу мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», — констатировал Шойгу.

В частности, министр напомнил о демонтаже 3 апреля памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Он попросил главу Следственного комитета рассмотреть вопрос о «привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния».