Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем»

Угроза коронавируса не ослабевает, заявил мэр Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Проверки соблюдения пропускного режима в Москве будут усиливаться с каждым днем, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по COVID-19.

«Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам мэра, угроза коронавируса не ослабевает, власти продолжают фиксировать все больше случаев заражения, увеличивается количество больных с пневмонией и явными признаками коронавируса.

«Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Тем не менее, на наш взгляд, это необходимые меры для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе», — отметил Собянин.