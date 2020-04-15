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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем»

Угроза коронавируса не ослабевает, заявил мэр Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Проверки соблюдения пропускного режима в Москве будут усиливаться с каждым днем, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по COVID-19.

«Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

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По словам мэра, угроза коронавируса не ослабевает, власти продолжают фиксировать все больше случаев заражения, увеличивается количество больных с пневмонией и явными признаками коронавируса.

«Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Тем не менее, на наш взгляд, это необходимые меры для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе», — отметил Собянин.

Пропускной режим для передвижения по Москве и Подмосковью начал действовать с полуночи 15 апреля. Утром на станциях метро образовались очереди из-за того, что сотрудники полиции начали проверки у всех пассажиров. Пользователи соцсетей опубликовали множество фотографий и видеороликов о том, что в очередях люди не могут соблюдать предписанную властями социальную дистанцию 1,5 м, а многие из них не пользуются средствами защиты.

Собянин охарактеризовал очереди как очень критичные и заявил, что обратился к начальнику ГУВД Москвы с просьбой организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены. «В настоящий момент они (наказания для чиновников. — РБК) никак не проговариваются, не предусматриваются. Если будут создаваться преднамеренные затруднения — безусловно. Но говорить о том, что кому-то в голову это может прийти, не приходится», — сказал Песков.

Таксисты пожаловались, что приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажиров, работает со сбоями. Однако в департаменте транспорта Москвы ответили, что следят за ситуацией, а приложение работает как положено.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, пропуск, Москва
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