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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

У большинства были сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и гипертония. Одна пациентка страдала синдромом Дауна

В Москве умерли еще 13 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония.

Возраст пациентов варьируется от 29 до 80 лет. Самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна, говорится в сообщении.

У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония и кардиосклероз. Также у пяти больных был сахарный диабет.

Один из умерших находился на лечении в частной медицинской клинике, уточнил оперштаб.

Таким образом, количество летальных исходов, зафиксированных в Москве, достигло отметки 95. Всего, учитывая новые смертельные случаи, в России скончался 161 человек с диагностированным коронавирусом.

В Москве сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеванием инфекцией. По данным оперштаба, в столице выявлено 11 513 случаев заражения, это самый высокий показатель среди регионов России. За столицей идут Московская область (1855) и Санкт-Петербург (678).

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Из-за роста количества больных в Москве в ближайшие две-три недели может возникнуть дефицит коек в больницах, перепрофилированных под прием больных с COVID-19, сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Для того, чтобы расширить коечный фонд, власти перепрофилируют 24 дополнительных стационара. На это понадобится 10 дней. Эти усилия помогут довести общее количество коек в больницах депздрава до отметки 21 тыс.

Сейчас в Москве действует ряд ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. С 30 марта в городе введен режим самоизоляции для всех жителей, обязывающий их покидать дома только в случае крайней необходимости. Так, москвичам разрешено ездить на работу, посещать медицинские учреждения, ходить в продуктовые магазины и аптеки, а также выносить мусор и выгуливать домашних животных.

Также с 13 апреля действует пропускная система для тех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. Для поездок жителям Москвы необходимо получить пропуск какой-либо из трех категорий: для посещения работы, медицинского учреждения или перемещения в личных целях.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смерть
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