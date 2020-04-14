В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 13 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония.
Возраст пациентов варьируется от 29 до 80 лет. Самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна, говорится в сообщении.
У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония и кардиосклероз. Также у пяти больных был сахарный диабет.
Один из умерших находился на лечении в частной медицинской клинике, уточнил оперштаб.
Таким образом, количество летальных исходов, зафиксированных в Москве, достигло отметки 95. Всего, учитывая новые смертельные случаи, в России скончался 161 человек с диагностированным коронавирусом.