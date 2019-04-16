СМИ узнали о планах перевезти сохраненные сокровища Нотр-Дама в Лувр

Все уцелевшие произведения искусства собора Нотр-Дам-де-Пари перевезли в мэрию и позднее передадут на хранение в Лувр. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, сокровища собора перевезли в безопасное место в мэрии Парижа в ночь на 16 апреля.

«Затем, 16 или 17 апреля сокровища передадут Лувру», — подчеркнули собеседники.

Возгорание в соборе произошло вечером 15 апреля, в момент проведения реставрационных работ. В результате пожара обрушился шпиль собора, затем была уничтожена практически вся крыша. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный получил тяжелые ранения.