Минкультуры рассмотрит возможность сбора пожертвований для Нотр-Дама

Министерство культуры рассмотрит возможность сбора пожертвований на восстановление сгоревшего парижского собора Нотр-Дам. Об этом РБК заявил директор департамента музеев министерства Владислав Кононов.

«Мы сейчас как раз проводим все необходимые консультации», — отметил он. Кононов подчеркнул, что СМИ, которые разместили информацию о готовности Минкультуры предложить начать сбор средств для собора, ​«поторопились с публикацией».

Возгорание в Нотр-Дам де Пари произошло вечером 15 апреля. Никто из посетителей не пострадал. Ранения получили двое полицейских и пожарный. В результате пожара у собора обрушился шпиль и уничтожена практически вся крыша. Пожарным удалось сохранить основную конструкцию здания и две башни. Прокуратура Франции начала расследование.

На восстановление собора семья французского бизнесмена, главы компании Kering luxury goods Франсуа Анри Пино пожертвует €100 млн, владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно — €200 млн.