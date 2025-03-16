«Ъ» узнал, что генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

Генерал Попов был задержан прошлой весной, летом его отпустили под домашний арест, но в феврале снова отправили под стражу. Среди причин — перекур с предполагаемым сообщником на крыльце суда и отказ от медосвидетельствования

Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушения запрета на общение с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Перевести Попова в СИЗО потребовал военный прокурор. По мнению обвинения, генерал и его предполагаемый сообщник пообщались, когда в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Прокурор для подтверждения своих слов попросил суд показать записи с камер наружного видеонаблюдения, суд с его предложением согласился.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он уверен в незаконности и необоснованности судебного решения и заявил, что судья поучаствовал в несанкционированных оперативно-разыскных мероприятиях, на что права не имел, поскольку видеозаписи не могут использоваться как доказательства, ведь их процессуальный статус не был определен.

По мнению защитника, сами видеозаписи не доказывают нарушение Поповым условий содержания, ведь озвучкой не сопровождались. «Там было видно, что оба находятся возле суда, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно. Может, говорили о погоде или женщинах», — пояснил Буйновский. Он напомнил, что презумпция невиновности требует: все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, хотя суд согласился с доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде.

При этом адвокат напомнил, что, согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. Однако суд, отметил адвокат, необоснованно согласился с доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде.

Адвокат в своей жалобе рассказал, как он считает, о попытке провокации в отношении Попова. Генерала 30 января остановили сотрудники ДПС для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, тот в это время следовал в Тамбовский гарнизонный суд. Попов отказался от прохождения, поскольку пытался не опоздать на заседание суда, поскольку это могли расценить как нарушение, достаточное для ужесточения меры пресечения. Со слов Буйновского, ФСИН уведомила суд об отказе пройти освидетельствование, но судья не увидел в отказе повода для изменения меры пресечения, хотя спустя месяц это происшествие стало одним из оснований для отправки Попова в СИЗО.

Попова подозревают в причастности к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., выделенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По мнению следователей, организатором преступления был генерал-лейтенант Олег Цоков, разбирательство против которого прекратили в связи со смертью подозреваемого.

Генерала задержали в прошлом мае и поместили в «Лефортово», а два месяца спустя меру пресечения сменили на домашний арест. Суд решил перевести его в СИЗО в феврале.

Попов не признает вину. Его бывшие подчиненные, а также командиры воинских частей, участвующих в военных действиях в Запорожской области, отвергли обвинения в адрес генерала.