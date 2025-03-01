Генерал Иван Попов сообщил, что его уволили из Вооруженных сил

Попов сообщил, что случайно узнал о своем увольнении, и что не получал уведомлений об этом. По его словам, в июне он был отправлен в отпуск, а в декабре исключен из списка части

Обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова уволили из Вооруженных сил и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Об этом сам генерал рассказал корреспонденту ТАСС.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО, — сообщил Попов.

«Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — добавил он.

По словам Попова, к настоящему времени он не получал официальных уведомлений об увольнении из Вооруженных сил, не видел документов об этом, не подписывал рапортов и не проходил военно-врачебную комиссию. Генерал также добавил, что не осведомлен, где находится его личное дело.

Попов сообщил, что попросил разъяснить обстоятельства своего увольнения. «Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — заключил генерал.

РБК направил запрос в Минобороны.

Попова задержали в прошлом мае и поместили в «Лефортово», а два месяца спустя меру пресечения сменили на домашний арест. Накануне меру пресечения вновь изменили — Попова отправили в следственный изолятор.

Ужесточить меру пресечения Попову требовала прокуратура. Как писал «Коммерсантъ», по версии обвинения, генерал без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы называл другую причину: по данным агентства, Попов отказался пройти медосвидетельствование, когда ехал из Москвы на судебный процесс и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Следствие считает Попова причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По версии обвинения, хищение организовал генерал-лейтенант Олег Цоков, разбирательство против которого прекратили в связи со смертью. По делу также проходит предприниматель Сергей Моисеев.

Попов не признает вину. Его бывшие подчиненные, а также командиры воинских частей, участвующих в военных действиях в Запорожской области, отвергли обвинения в адрес генерала.