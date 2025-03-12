ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полиции
Сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего главу управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного, сообщают телеграм-канал Baza и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О задержании генерала также написал в телеграм-канале полковник полиции в отставке, член общественного совета при МВД Алексей Трифонов.
Бережного подозревают в том, что он в 2023 году приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Генерал также пользовался в личных целях служебным катером «Нептун 550», который поставил на учет по подложным документам.
По словам Трифонова, бывшего главу управления на транспорте задержали по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве (ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК).
РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России и в МВД России.
Бережной руководил управлением на транспорте МВД по ПФО с июня 2017 года по май 2024-го. В 2016 году он был ранен в ногу при освобождении заложника в Павлове Нижегородской области. В 2017 году генерал был награжден орденом Мужества.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов