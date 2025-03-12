ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полиции

Генерала Александра Бережного подозревают в том, что он в 2023 году приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены, а также пользовался в личных целях служебным катером «Нептун 550»

Александр Бережной (Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе)

Сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего главу управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного, сообщают телеграм-канал Baza и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О задержании генерала также написал в телеграм-канале полковник полиции в отставке, член общественного совета при МВД Алексей Трифонов.

Бережного подозревают в том, что он в 2023 году приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Генерал также пользовался в личных целях служебным катером «Нептун 550», который поставил на учет по подложным документам.

По словам Трифонова, бывшего главу управления на транспорте задержали по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве (ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК).

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России и в МВД России.

Бережной руководил управлением на транспорте МВД по ПФО с июня 2017 года по май 2024-го. В 2016 году он был ранен в ногу при освобождении заложника в Павлове Нижегородской области. В 2017 году генерал был награжден орденом Мужества.