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Новые законы в России ,  
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Дума одобрила штрафы для пьяных на электросамокатах

Дума одобрила штрафы для пользователей электросамокатов в первом чтении
Сюжет
Новые законы в России
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Правила для самокатов
За поездки на электросамокатах после употребления алкоголя придется заплатить до 30 тыс. руб., а за нанесенные пешеходам травмы средней степени тяжести — до 15 тыс. руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется в 20–30 тыс. руб., превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб. Если во время аварии велосипедист или пользователь самоката причинил легкий вред здоровью, его оштрафуют на 2–5 тыс. руб., за травму средней тяжести — 10–15 тыс. руб.

За превышение установленной скорости движения на 5–10 км/ч грозит штраф на 500–800 руб., на 10–15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на 15–20 км/ч — от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб., если превышение еще больше — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Езду на самокате или велосипеде «по проезжей части дороги в нарушение ПДД» будут наказывать штрафом 2–2,5 тыс. руб. Согласно разделу 24 Правил дорожного движения, велосипедисты в возрасте старше 14 лет могут ехать по правому краю проезжей части, если велодорожки нет или нет возможности по ней двигаться. 

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В пояснительной записке отмечается, что за четыре года общее число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в пять раз, а количество поездок с использованием таких транспортных средств в краткосрочной аренде увеличилось в 12 раз. Общее количество эксплуатируемых СИМ в Москве — более 750 тыс. без учета приобретенных до 2019 года.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) объединяют ряд видов техники, включая электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства.

«Рост аварийности с участием СИМ и рост их количества при отсутствии необходимой инфраструктуры вызывает протестные настроения в обществе, включающие требования полного запрета использования СИМ на тротуарах», — отметили авторы законопроекта.

Правительство считает сложной задачей создание инфраструктуры для движения исключительно средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущей городской застройке.

Спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что проект должен уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность граждан.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
электросамокат Госдума штрафы велосипеды
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