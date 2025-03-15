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Общество ,  
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В Москве открыли сезон проката самокатов и велосипедов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве начался сезон проката самокатов и велосипедов, сообщил департамент транспорта столицы.

В ведомстве рассказали, что в этом году сервисы аренды заработали на неделю раньше, «с приходом в город климатической весны».

«В случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий», — отметили в дептрансе.

Сейчас жителям и гостям столицы доступно 60 тыс. электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов от «Велобайка», Whoosh и «МТС Юрент».

Дептранс напомнил, что с этого года арендовать самокат в Москве можно только после прохождения верификации через Mos ID. С новыми правилами взять самокат напрокат через сервисы кикшеринга не смогут дети и подростки.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Для того чтобы пройти верификацию через Mos ID, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru, получить которую можно после подтверждения личности через «Госуслуги», Сбер ID, T-ID, ВТБ ID или Альфа ID. До получения такой учетной записи доступны будут лишь пять тестовых поездок.

Как отмечали в мэрии Москвы со ссылкой на статистику, наибольшую опасность представляет именно детская аварийность. Новая система аренды самокатов также позволит быстрее привлекать нарушителей к ответственности.

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Москва самокаты велосипеды Дептранс прокат велосипедов
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