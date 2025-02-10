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Власти Москвы еще одно условие для аренды электросамокатов

Дептранс Москвы: для аренды электросамокатов понадобится авторизация с Mos ID
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Новости Москвы
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Правила для самокатов
Москвичам дадут пять тестовых поездок, но затем понадобится полный профиль на сайте мэрии с подтверждением личности. Власти города поясняют, что дети и подростки часто попадают в аварии, так получится ограничить им доступ к аренде
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Арендовать электросамокат в Москве с этого года получится только при прохождении верификации через Mos ID, сообщил департамент транспорта городской мэрии.

Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru с подтверждением личности — зарегистрироваться на нем может любой желающий. До получения полной учетной записи будут доступны пять тестовых поездок, мэрия будет рассылать напоминания.

Мэрия объясняет, что так получится предотвратить аренду электросамокатов детьми и подростками, сделает поездки удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать нарушителей к ответственности. Статистика показывает, что наибольшую опасность представляет именно детская аварийность, отметили власти Москвы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Вопрос повышения безопасности поездок находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», — рассказал глава дептранса Максим Ликсутов.

Электросамокаты, доступные для аренды в городской среде, массово появились на улицах Москвы в последние несколько лет. После множества инцидентов с нарушениями Правил дорожного движения власти города начали вводить ограничения на передвижения с помощью электросамокатов. В частности, были введены «медленные зоны», где скорость устройства автоматически ограничивается до 5—15 км/ч, в остальных зонах она выше, но тоже ограничена.

В середине июля в Москве начался эксперимент по снижению скорости самокатов до 20 км/ч на территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где ранее регистрировалось больше всего аварий с СИМ. В остальных районах лимит оставался прежний — 25 км/ч. С 15 июля по 13 октября число аварий сократилось на 48% по сравнению с периодом с 15 апреля до 15 июля.

Каждый второй россиянин поддержал разрешение пользоваться электросамокатами только с возраста 16 лет, а каждый четвертый посчитал, что лучше запретить пользоваться ими до 18 лет, следует из результатов прошлогоднего опроса SuperJob.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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