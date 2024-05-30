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Технологии и медиа ,  
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Сервисы проката увеличили штрафы для пьяных самокатчиков до ₽100 тыс.

Сервисы кикшеринга увеличили до 100 тыс. штрафы для пользователей за нарушения
Операторы проката электросамокатов повысили штрафы за некоторые нарушения и ввели новые. Наиболее серьезные санкции ждут за езду в пьяном виде — до 100 тыс. руб., а также за ДТП и иные инциденты
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Компании — операторы кикшеринга Whoosh и «Юрент» решили повысить штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами, говорится в поступивших в РБК сообщениях. «Яндекс» также вводит повышенные штрафы, сообщает «Коммерсантъ».

Новые штрафы:

  • за езду на самокате несовершеннолетних — 10 тыс. руб. и блокировка аккаунта (ранее была только блокировка);
  • за поездку вдвоем на одном самокате — 5 тыс. руб. (ранее 800 руб.);
  • за решение не спешиться на пешеходном переходе — 1 тыс. руб. (ранее за это были санкции только у «Юрент» — предупреждение или блокировка);
  • за неправильную парковку (поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 руб. (в Whoosh размер штрафа сохранился прежним, в «Юренте» была блокировка при первом нарушении, при втором — штраф 1 тыс. руб.);
  • за управление самокатом в нетрезвом виде — 100 тыс. руб. в Whoosh и до этой же суммы в «Юрент» плюс блокировка аккаунта (ранее наказание было только у «Юрент» в виде блокировки);
  • за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП или инцидента по вине пользователя — 30–100 тыс. руб. в Whoosh c блокировкой, в «Юрент» — только блокировка на сезон (ранее наказание было только у «Юрент» в виде блокировки).

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Представитель Whoosh сообщил РБК, что большинство пользователей их самокатов не заметят изменений, поскольку ездят без нарушения правил. «Доля нарушителей не превышает 0,1%. <...> Для тех, кто ездит безответственно и нарушает правила, это станет серьезным аргументом в пользу более аккуратного вождения», — отметили в компании.

В «Юрент» подчеркнули, что нововведения позволят «решить проблему с основными нарушениями, повысить культуру вождения и безопасность для тех водителей СИМ, кто не нарушает и всех остальных участников дорожного движения».

Накануне, 29 мая, Дептранс Москвы сообщил, что с начала сезона (конец марта) арендаторы электросамокатов получили 50 тыс. штрафов за нарушения правил дорожного движения. 52 тыс. аккаунтов заблокировали. В ведомстве рассказали, что чаще всего пользователи нарушали правила парковки и запрет на езду на самокате вдвоем, а также не спешивались на пешеходном переходе. Нарушения выявляет ГАИ и ЦОДД с помощью камер видеонаблюдения.

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