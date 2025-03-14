Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов. Среди них — требование парковать их только под специальными знаками, снижать скорость при приближении к пешеходам до 10 км/ч и запрет сигналить

Фото: Александр Казаков / ТАСС

РБК ознакомился с рабочей версии проекта изменений в правила дорожного движения, подготовленного Минтрансом. По документу:

парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция. Если таких обозначений нет, стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов;

водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам, за исключением случаев, когда вес самоката составляет меньше 35 кг и если рядом нет велодорожек. В жилых зонах движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части, а электросамокатам — по велосипедным и велопешеходным дорожкам, тротуарам и проезжей части. В жилой зоне пешеходы будет иметь приоритет, но они обязаны избегать создания необоснованных помех движению средств индивидуальной мобильности (СИМ);

передвижение на самокате более одного человека запрещается. Максимальная скорость движения электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Ехать на такой скорости можно, если водитель в случае возникновения опасности (например, при неожиданном появлении пешехода), сможет снизить скорость или полностью остановить устройство без ущерба для других участников дорожного движения;

при обгоне пешеходов или езде навстречу велосипедисты и пользователи СИМ обязаны соблюдать ограничение скорости в 10 км/ч. Также они должны поддерживать безопасную дистанцию до пешеходов и боковой интервал, чтобы избежать возможных столкновений. Если движение самоката по тротуарам, пешеходным дорожкам или в пешеходных зонах создает угрозу для пешеходов, водитель обязан снизить скорость до уровня, не превышающего скорость пешеходов.

Представитель Минтранса подтвердил работу над проектом, отметив, что документ дополнит действующее регулирование СИМ. По его словам, пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность. Также будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, при этом будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции, говорит представитель Минтранса. Кроме того, документ предлагает более жестко регулировать движение электросамокатов в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий) и запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.

Как регулируется движение электросамокатов в России 1 марта 2023 года вступили в силу масштабные поправки к правилам дорожного движения, подготовленные Минтрансом и МВД. До этих изменений пользователи электросамокатов и моноколес приравнивались к пешеходам, если мощность электросамоката менее 250 ватт, и к водителям мопедов, если этот показатель выше. Изменения причислили электросамокаты, моноколеса, сигвеи и др. устройства с электродвигателями к средствам индивидуальной мобильности. Для них был введен ряд ограничений — по скорости движения (до 25 км\ч), использованию инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя. Также был установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ и запрет выезда на автомобильные трассы. Кроме того, если СИМ передвигается по тротуару с пешеходами, его масса не должна превышать 35 кг. Пользователям младше 7 лет разрешается ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

На что повлияет инициатива

Предложенные правила не создадут существенных сложностей для водителей СИМ, считает заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. «От компаний кикшеринга потребуются определенные усилия, чтобы организовать специальные зоны для парковки СИМ. Но это необходимая мера для поддержания порядка в городах и предотвращения хаотичного размещения самокатов, мешающего пешеходам. Кроме того, считаю важным принять законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих введение ответственности для водителей СИМ и велосипедистов за нарушения правил ПДД. Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению, и надеюсь, в ближайшее время будет принят», — сказал сенатор. По этим изменениям, максимальный штраф для водителей СИМ за нарушение ПДД, вырастет с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб.

Предложения Минтранса не вносят принципиальных изменений в ПДД, а только более точно формулируют правила и регламентируют работу сотрудников Госавтоинспекции в случае возникновения инцидентов или ДТП, говорит представитель Whoosh. «Например, в правилах дорожного движения и ранее было указано, что приоритет на тротуаре всегда у пешехода и водитель самоката должен подстраиваться под поток, а при интенсивном трафике снизить скорость. То же самое касается и статуса водителя самоката — сейчас это «лицо, управляющее СИМ», а планируется изменение на «Водителя транспортного средства». Как и сейчас, это не означает необходимость получения прав — для СИМ они не нужны», — пояснил он, отметив, что не видит возможных негативных последствий для тех, кто привык ездить на электросамокатах.

Инициативы Минтранса во многом уже исполняются сервисами на протяжении нескольких лет, а часть мер, введенных самими кикшерингом, строже предложенных Минтрансом, говорит представить «МТС Юрент». По его словам, на работе кикшеринга они существенным образом не скажутся, но смогут привести в соответствие правила кикшеринга и те, что действуют для владельцев частных самокатов. Все шеринговые самокаты и электровелосипеды имеют максимальное ограничение скорости в 25 км/ч, это заложено на аппаратном уровне — разогнаться быстрее они не смогут, пояснил представитель «МТС Юрент». На участках с плотным пешеходным трафиком, так называемых «медленных» зонах самокаты автоматически, без участия пользователя, снижают скорость до 5-15 км/ч. В 2024 году у «МТС Юрент» по всей России насчитывалось 3,5 тыс. «медленных» зоны, что на 60% больше чем в 2023-м. «Важно понимать, что оценка ситуации в части плотности пешеходного потока и безопасности передвижения на самокате лежит на пользователе. При этом контроль соблюдения правил должен лежать на исполнительных органах власти», — считает представитель «МТС Юрент».

Но часть экспертов увидела риски в обсуждаемых изменениях. Некоторые федеральные сервисы кикшеринга имеют небольшую долю электросамокатов в своем парке со встроенным модулем компьютерного зрения для распознавания пешеходов и анализа данных, говорит главный редактор издания PRO Шеринг Денис Кунгуров. «Таких электросамокатов не так много в парке кикшерингов, поскольку они стоят дороже. Если власти обяжут сервисы принудительно снижать скорость до 10 км/ч при распознавании приближающегося пешехода, то операторам придется значительно вложиться в закупку инновационных самокатов, а также обслуживание программного обеспечения, которые в последствии будут заложены в стоимость услуги для конечного пользователя», — предположил эксперт. Кроме того, ограничение в 10 км/ч, по его мнению, приведет к снижению интереса к аренде электросамоката, так как это скорость быстрого шага, и она «будет сохраняться почти всю поездку по тротуару, где постоянно встречаются пешеходы».

По мнению директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, ограничение скорости до 10 км/ч может сделать самокат менее управляемым, так как на такой скорости он теряет свою стабильность. «Что касается возраста пользователей, я считаю, что 7 лет — это слишком рано. Оптимальный возраст для управления самокатами — 16 лет, когда подростки уже способны адекватно реагировать на окружающие ситуации», — рассуждает она.

«[Если правила о снижении допустимой скорости до 10 км/ч будут одобрены], пользователю самоката будет проще идти пешком. На скорости 25 км/ч, которая является нормой для СИМ, риск серьезных травм при столкновении минимален», — указал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного технического университета Виталий Гаевский. По его словам, такое ограничение скорости при обгоне пешеходов может привести к авариям, так как резко тормозить на высокой скорости опасно. Кроме того, невозможно контролировать скорость обгона пешеходов, что открывает возможность для коррупции со стороны инспекторов, рассуждает Гаевский. По его мнению, для комфорта и безопасности всех участников движения важно развивать инфраструктуру для электросамокатов. «А люди должны понимать, когда необходимо снижать скорость в толпе, но также иметь возможность безопасно обгонять на пустых тротуарах», — указал он.