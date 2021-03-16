Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca

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Власти Италии и Франции готовы возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте итальянского правительства.

Премьер Италии Марио Драги провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в ходе которого они обсудили приостановку применения этого препарата в некоторых европейских странах. «Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.

В правительстве назвали обнадеживающим заявление EMA о том, что пока нет доказательств того, что к образованию тромбов у некоторых пациентов, привитых препаратом AstraZeneca, привела именно вакцина. В случае, если европейский регулятор вынесет положительный вердикт о препарате, Рим и Париж готовы «незамедлительно вернуться к его использованию».

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