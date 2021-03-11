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AstraZeneca сообщила о безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

В компании заявили, что вакцина «хорошо переносится», европейский регулятор сообщил, что преимущества перевешивают риски. 11 марта Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертей привитых от тромбов
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вакцина от коронавирусной инфекции производства AstraZeneca показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. Об этом заявил представитель компании телеканалу CNBC на фоне отказов от препарата в странах Европы.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — говорится в сообщении.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что сейчас продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

«В настоящее время нет никаких доказательств, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты. Позиция комитета по безопасности EMA такова, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. И препарат можно продолжать использовать, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических последствий», — заявили в регуляторе.

В EMA отметили, что на 10 марта в Европе зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca.

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины
Общество
Фото:Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press

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11 марта Норвегия и Дания временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, после того как датский Национальный совет по вопросам здравоохранения сообщил о случаях образования тромбов у привитых. Итальянские власти не стали останавливать вакцинацию, но запретили одну из партий препаратов после смертей двух мужчин на Сицилии.

До этого аналогичным образом поступили в Австрии — у одной из привитых женщин наступила смерть от тяжелых нарушений свертываемости крови, у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает. На фоне этих сообщений Эстония и Исландия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
вакцина Евросоюз вакцинация коронавирус
Материалы по теме
Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Дания приостановила использование AstraZeneca из-за тромбов у привившихся
Общество
В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины
Общество
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