AstraZeneca сообщила о безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

В компании заявили, что вакцина «хорошо переносится», европейский регулятор сообщил, что преимущества перевешивают риски. 11 марта Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертей привитых от тромбов

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Вакцина от коронавирусной инфекции производства AstraZeneca показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. Об этом заявил представитель компании телеканалу CNBC на фоне отказов от препарата в странах Европы.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — говорится в сообщении.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что сейчас продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

«В настоящее время нет никаких доказательств, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты. Позиция комитета по безопасности EMA такова, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. И препарат можно продолжать использовать, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических последствий», — заявили в регуляторе.