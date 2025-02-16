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В Дагестане мужчина открыл огонь по полицейским при проверке документов

В Дагестане мужчина открыл огонь по полицейским при проверке и был ранен
Мужчина открыл огонь по полиции, которая остановила его машину для проверки документов, и был ранен. По данным телеграм-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», он подозревался в ограблении магазина
Фото: СК России по Республике Дагестан
Фото: СК России по Республике Дагестан

В Табасаранском районе Дагестана мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его автомобиль для проверки документов, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел вечером 15 февраля на въезде в село Хучни, мужчина был ранен при задержании, сообщили в ведомстве. СК начал проверку.

Как сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана» со ссылкой на республиканский главк ведомства, вечером 15 февраля, около 20:00 по местному времени (совпадает с мск) неизвестный напал на женщину-кассира в продуктовом магазине в селе Дагестанские Огни.

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По данным пресс-службы, нападавший, вооруженный боевым пистолетом, потребовал у женщины деньги, в итоге она отдала ему всю выручку — около 70 тыс. руб. После того, как мужчина ушел, кассир позвонила в полицию.

Силовики установили личность нападавшего в течение получаса: им оказался 31-летний житель Хивского района.

Мужчину объявили в розыск. Позднее силовики засекли автомобиль, на котором он скрылся. В ответ на требование сдаться мужчина открыл по правоохранителям огонь, ответной стрельбой он был ранен, после чего госпитализирован. В МВД уточнили, что угрозы для его жизни нет.

РБК обратился за комментарием в МВД Дагестана.

В августе 2024 года уроженец Чечни, который, по информации МВД, был одет в никаб, открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов при попытке проверить у него документы на трассе Хасавюрт — Тлох. После терактов в Махачкале и Дербенте, произошедших тем же летом, в России активизировались обсуждения возможного запрета никабов. Ограничения на ношение религиозной одежды ввели в нескольких регионах.

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