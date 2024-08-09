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Общество ,  
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В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским

МВД Дагестана разыскивает уроженца Чечни, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов при попытке проверить у него документы на трассе Хасавюрт — Тлох. Мужчина, по данным ведомства, передвигается в никабе
Aли Демильханов
Aли Демильханов (Фото: criminal_chronicle / Reuters)

В Дагестане объявили в розыск одетого в никаб мужчину, который открыл огонь по полицейским при проверке документов, сообщило региональное МВД.

По данным ведомства, при попытке проверить документы 41-летний уроженец Чечни Aли Демильханов открыл огонь по полицейским, находясь в автомобиле ВАЗ 111730. Получили ли силовики ранения, в МВД не уточнили.

«Внимание! Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатки, головной убор закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб)», — добавили в полиции.

Там попросили граждан быть бдительными и звонить по номеру 8 (8722) 99 45 00, если станет известно о местонахождении подозреваемого.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

23 июня в дагестанских городах Дербент и Махачкала группа террористов напала на церкви и синагоги. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и пять гражданских, пострадали около 50. Среди погибших был 66-летний настоятель дербентской православной Покровской церкви Николай Котельников.

В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших, среди которых были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МВД никаб полицейские Дагестан
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