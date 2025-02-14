В МВД заявили о проверке после сообщений о стрельбе в кафе в Москве

Полиция проводит проверку из-за информации о стрельбе в кафе в центре Москвы, сообщили в ТАСС пресс-службе МВД.

Ранее РЕН ТВ и телеграм-канал «Московская Хроника» сообщили, что неизвестный начал стрельбу в заведении на Кутузовском проспекте. По информации телеканала, в заведении произошла драка. После один из посетителей открыл стрельбу.

По информации «Вести. Дежурная часть», конфликт начался между двумя компаниями отдыхавших. В кафе прибыли сотрудники полиции.

По данным МВД, сообщений о стрельбе в кафе в полицию не поступало, ведомство проводит проверку. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в заведении произошла потасовка, но стрельбы не было.

В начале февраля неизвестные устроили стрельбу неподалеку от Филевского парка на западе Москвы и скрылись. По данным полиции, между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».

По версии следствия, мужчина приобрел автомобиль, однако он не понравился родителям, поэтому он позвонил продавцу и назначил встречу.

Однако по данным РЕН ТВ, мужчина арендовал авто и отказался платить за неисправность в машине. В результате между ним и владельцами автомобиля возникла потасовка, в ходе которой началась стрельба. Злоумышленники насильно посадили мужчину в машину, но позднее высадили его и уехали.

Подозреваемые были задержаны в Московской области, их арестовали.