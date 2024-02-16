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Суд отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Almost Naked Ивлеевой
Истец потребовал $1 млрд с МТС из-за «голой вечеринки», где был вице-президент компании, организатор Настя Ивлеева была амбассадором бренда. Суд в иске отказал. МТС подчеркивала, что не причастна к организации Almost Naked
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Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Таганский районный суд отказал в удовлетворении требований Александра Трещева к МТС о взыскании $1 млрд в качестве компенсации морального вреда, передает корреспондент РБК.

Иск был подан из-за организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой «почти голой» вечеринки (Almost Naked). Истец не явился в суд. Трещев требовал взыскать с МТС средства для перечисления в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества».

Другой иск был подан против самой Ивлеевой, но суд отклонил его и вернул заявителю. В суде отметили, что «из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».

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Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, Роскомнадзор нашел в вечеринке признаки «пропаганды ЛГБТ».

Одним из участников вечеринки был вице-президент МТС Игорь Мишин. Оператор заверил, что не имел отношения к Almost Naked, не выступал в качестве организатора или спонсора. После скандала МТС исключил Ивлееву из числа амбассадоров, а рекламу с ней сняли с эфира.

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В вечеринке приняли участие помимо Ивлеевой и другие звезды российского шоу-бизнеса: среди них Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). После критики многие их них записали видео с извинениями. Артисты затем пожаловались на вырезание из эфиров и постеров, а рэперу Vacio выдали повестку в военкомат.

Работу клуба «Мутабор» приостановили до конца марта. После того как там прошла вечеринка, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в клубе нарушение санитарных норм. Поводом стало присутствие в клубе инфицированного больного. Ведомство вычислило его личность по кассовому чеку за пиво, купленное по банковской карте.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МТС Настя Ивлеева голая вечеринка
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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