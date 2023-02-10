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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции нашли дефекты в конструкциях разрушенных при землетрясении домов

В Турции нашли серьезные дефекты в конструкциях разрушенных из-за землетрясения зданий
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате природной катастрофы, передает газета Duvar.

После завершения поисково-спасательных работ в Шанлыурфе (столица одноименной провинции) были созданы три комиссии, куда вошли представители прокуратуры и полиции, а также эксперты.

В Турции нашли дефекты в конструкциях разрушенных при землетрясении домов
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«На основании наших первоначальных исследований мы обнаружили серьезные дефекты материала», – цитирует издание профессора Касыма Мермерташа, преподавателя факультета гражданского строительства Харранского университета.

Еще предстоит провести лабораторные тесты, однако уже сейчас видно, что состав песка и гравия в бетоне не соответствует требованиям, отметил он. Так, куски гравия в общей массе не должны превышать 3 см, но в ряде случаев были найдены камни «размером с кулак». Использование материала с такими характеристиками значительно снижение прочность бетона, указывает Мермерташ.

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