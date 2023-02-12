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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции почти 100 человек арестовали за мародерство после землетрясения

Власти Турции арестовали 98 человек по подозрению в мародерстве после землетрясения
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 98 человек, которых подозревают в грабежах поврежденных в результате землетрясения зданий и в телефонном мошенничестве, передает Anadolu со ссылкой на источники в службе безопасности.

По словам собеседников агентства, 40 человек арестовали по подозрению в разграблении зданий в провинции Хатай на юге Турции. У подозреваемых изъяли $11 тыс., 70 тыс. турецких лир ($3,7тыс.), 20 мобильных телефонов, восемь ноутбуков, пять бытовых приборов, шесть пистолетов и три винтовки, а также драгоценности и банковские карты, уточняют источники.

Еще двое арестованных, выдавая себя за гуманитарных работников, пытались украсть шесть грузовиков с едой для пострадавших в Хатае. 

Кроме того, власти арестовали нескольких лиц, которые звонили пострадавшим после землетрясения и просили назвать свои банковские данные якобы для оказания помощи.

Всего аресты прошли в восьми турецких провинциях — Кахраманмараше, Хатае, Адиямане, Малатье, Османии, Адане, Газиантепе и Шанлыурфе, пишет Anadolu.

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Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, в Турции погибли 24,6 тыс. человек, пострадали около 80 тыс., среди них есть и граждане России; в Сирии погибли 3,5 тыс. человек. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах.

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В десяти провинциях Турции специалисты обследовали 171,8 тыс. зданий: более 120 тыс. секций в 24,9 тыс. строений оказались разрушены, сильно повреждены или подлежат немедленному сносу, рассказал министр градостроительства Мурат Курум. Турецкие власти обнаружили серьезные дефекты в конструкциях разрушенных зданий. В турецкой провинции Шанлыурфа уже арестованы восемь человек в рамках расследования строительных дефектов, разыскиваются еще более 100 подозреваемых.

Теги
Турция землетрясение арест мародерство грабеж
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