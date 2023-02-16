Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тыс. человек

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В результате землетрясения в Турции погибли 36 137 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Ранее было известно о 35 418 погибших и 105,5 тыс. пострадавших.

Два землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Их магнитуда составила 7,7 и 7,6, подземные толчки ощущались в соседней Сирии и других странах.

Землетрясение стало самым разрушительным в истории Турции (ранее таковым считалось землетрясение в Эрзинджане 1939 года, при котором погибло 32 тыс. человек). Его последствия на себе ощутили 13,5 млн жителей десяти турецких провинций, говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Разбором завалов и ликвидацией последствий занимались более 250 тыс. человек, в том числе спасатели из России.

В Турции из-за подземных толчков 211 тыс. зданий были разрушены, сильно повреждены или признаны аварийными. Часть устоявших домов, по словам Эрдогана, предстоит снести в кратчайшие сроки. На фоне массовых обрушений домов начались расследования, в ходе которых специалисты нашли в конструкциях зданий серьезные дефекты. В пострадавших турецких провинциях — Кахраманмараше, Хатае, Адиямане, Малатье, Османии, Адане, Газиантепе и Шанлыурфе начались аресты ответственных за строительство домов.