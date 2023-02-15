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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции из-под завалов спасли женщину на 222-й час после землетрясения

В турецком Кахраманмараше спасли женщину на 222-й час после землетрясения
Женщина провела под обломками дома десять дней. Число жертв в Турции превысило 35,4 тыс. человек
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Спасатели в Турции продолжают находить выживших после разрушительного землетрясения 6 февраля. Как сообщает Anadolu, на десятые сутки из-под завалов извлекли 42-летнюю женщину по имени Мелике Имамоглу. Она провела 222 часа под обломками дома в районе Оникишубат в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Один из спасателей услышал голос женщины, раздающийся из-под завалов, передает Turkiye Gazeti; ее доставили в больницу.

Накануне, спустя 205 часов после землетрясения, в Кахраманмараше спасли еще одну женщину.

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Магнитуда двух землетрясений в Турции и Сирии составила 7,7 и 7,6, подземные толчки ощущались и в других странах. По последним данным, в Турции погибли 35 418 человек, в Сирии, по оценке ВОЗ — 8,5 тыс., а по данным Минздрава страны — 1414. Стихийное бедствие стало самым разрушительным в турецкой истории, число жертв превысило потери во время землетрясения в турецком Эрзинджане в 1939 году (32 тыс).

После многочисленных разрушений домов в Турции начались расследования, которые показали наличие серьезных дефектов в обрушившихся домах. В провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек, разыскиваются еще более 100 подозреваемых.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
землетрясение Турция спасатели Сирия
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