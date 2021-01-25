Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные меры

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В России ситуация с коронавирусом стабилизируется, можно постепенно снимать введенные в связи с пандемией ограничения. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами, трансляцию ведет РБК.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Сегодня с утра слушал доклады: у нас уже количество выздоровевших превышает число заболевших. Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что в столице ситуация тоже выравнивается. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — заявил президент.

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