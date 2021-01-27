В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости по COVID к марту

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Заметное снижение новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России, вероятно, начнется в марте. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его слова передает «РИА Новости»

По словам эксперта, сейчас в России наблюдается переход от фазы медленного роста заболеваемости к фазе стабилизации. Горелов утверждает, что она, как правило, длится полтора месяца. «До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — пояснил Горелов.

Он также предположил, что к летним показателям заболеваемости по COVID-19 Россия вернется в мае.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что ожидает снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны. По его ловам показатели могут сократиться вдвое, однако эксперт не поясни, на чем основаны его данные. При этом Тавадян допустил новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией «в связи с естественным весенним пиком».