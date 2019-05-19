Роспотребнадзор назвал число умерших за 31 год ВИЧ-инфицированных россиян

По информации Роспотребнадзора, более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в стране в 1987 году. В прошлом году эта цифра составила 36,8 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Как сообщает ведомство, основной причиной летальных исходов является туберкулез.

По состоянию на конец прошлого года в России было зарегистрировано более миллиона граждан с ВИЧ, за прошлый год — 87,7 тыс. новых случаев, сообщает Роспотребнадзор.

По статистике ведомства, 57,5% составляет доля инфицированных ВИЧ половым путем, 39% — при употреблении наркотиков. Инфекция наиболее распространена среди населения в возрастной группе 30-44 года. По данным Роспотребнадзора, вирус наиболее распространен в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской и Ленинградской областях.