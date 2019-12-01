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В 2018 году ВИЧ диагностировали у 86 тыс. россиян

Вирус иммунодефицита был диагностирован в 2018 году у почти 86 тысяч человек в России. Об этом сообщил «РИА Новости» европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара.

Дара также отметил, что рост числа людей с заболеванием ВИЧ в России за последние три года остановился.

По его словам, всего в европейском регионе было зафиксировано 141 552 новых случаев болезни, из них 61% приходится на Россию.Отмечается, что треть пациентов являются представителями женского пола, которым зачастую диагноз ставится на поздней стадии болезни.

К началу 2019 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 35,7 млн ВИЧ-инфицированных человек.

В ноябре Минздрав внес на рассмотрение в правительство законопроект, предусматривающий запрет на призыв к отказу от лечения ВИЧ и распространение ложной информации о влиянии вируса на здоровье человека.

Теги: ВИЧ, СПИД, ВОЗ
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