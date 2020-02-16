Суд Китая предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса

Уголовное наказание может грозить гражданам с коронавирусом, которые не сообщили медикам о симптомах заболевания, скрыли историю путешествий либо отказались от карантина и лечения, что привело к распространению инфекции

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В отношении зараженных коронавирусом граждан, которые умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий, могут ввести уголовную ответственность, сообщает газета Beijing Daily со ссылкой на заявление Второго народного суда средней степени в Пекине.

В публикации говорится, что человека, который способствует дальнейшему распространению инфекции, могут обвинить в создании угрозы общественной безопасности.

Как пишет газета, в соответствии с действующим законодательством, за «преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний» может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться «в крайних случаях».

Как пояснили в суде, уголовная ответственность грозит тем гражданам, которые не сообщили властям или медикам, что они имеют симптомы заболевания (кашель, жар, усталость и прочее), посещали Ухань в течение последних недель или близко общались с зараженными, и у которых позднее диагностировали коронавирус. Наказание коснется и пациентов с пневмонией, которые посещали общественные места, «не приняв эффективных защитных мер». Вышеуказанные действия суд охарактеризовал как преднамеренную передачу инфекции, за что может грозить тюремное заключение на срок от трех до десяти лет.