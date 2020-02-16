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Вирус из Китая ,  
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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 68 тыс. человек

За сутки число погибших от коронавируса в Китае увеличилось на 142 человека, новые случаи заражения подтвердили у 1323 человек. В общей сумме к 16 февраля коронавирус подтвердили у 68 500 человек
Фото: Vincent Yu / AP

К 16 февраля заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у 68 500 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за последние сутки в Китае от заболевания погибли 142 человек, тогда как 1323 ранее заразившихся вирусом вылечили и выписали. Общее количество жертв коронавируса в КНР увеличилось до 1665 человек, всего удалось вылечить 9 419 человек.

В провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 1843 новых случая заражения, 1548 из них выявили в городе Ухане, где изначально обнаружили вирус. В течение суток число погибших в Хубэе увеличилось на 139 человек (110 — в Ухане). Коронавирус в этом регионе подтвердили в 49 030 случаях, больше 35 тыс. из них приходятся на Ухань.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Китай
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