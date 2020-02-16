Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

По данным Reuters, снаряды также запустили в сторону военной базы, принадлежащей возглавляемой США коалиции. Она находится рядом со зданием посольства

Территория у посольства США, расположенного в «зеленой зоне» Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на своего корреспондента.

О том, что ракеты упали недалеко от посольства США в Багдаде, также со ссылкой на источник среди американских военных сообщает AFP. Есть ли в результате обстрела пострадавшие, пока неизвестно.

По данным Al Hadath, были запущены четыре ракеты «Катюша». Агентство пишет, что после обстрела в «зеленой зоне» включили сирену и над Багдадом пролетели военные вертолеты.

Reuters со ссылкой на источник в американских Вооруженных силах передает, что несколько ракет выпустили в сторону военной базы возглавляемой США коалиции. Она располагается недалеко от американского посольства в Багдаде.